Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 13 mai

Du 6 au 13 mai, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie.

Pine

“ Pine est un jeu de simulation et d'action-aventure en monde ouvert. Dans le superbe monde d'Albamare, vous incarnez Hue, un jeune adulte futé qui va devoir explorer, marchander, et se battre pour se frayer un chemin à travers ce monde coloré rempli de créatures bien plus intelligentes que les humains. Vous devrez engager le dialogue avec l'écosystème à grande échelle d'Albamare pour trouver un nouveau foyer à votre tribu. Explorez, troquez, parlez, fabriquez et combattez dans six biomes différents, avec ou contre diverses espèces qui ne vont pas simplement vous aider.”

Offert du 6 au 13 mai. PC uniquement.