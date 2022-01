Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 13 janvier

“ Bravez les épreuves de 8 guerriers pour libérer l'humanité de l'emprise des dieux et affrontez les créatures peuplant chaque royaume divin. Le règne sadique des dieux sur l'humanité dure depuis des millénaires. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils s'assurent la dévotion aveugle de chaque homme, femme et enfant en leur faisant prêter un serment de fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux risquent de mourir dans d'atroces souffrances. Rejoignez une bande de guerriers intrépides prêts à tout pour briser l'emprise impitoyable des dieux sur l'humanité.”

Le jeu sera disponible dès ce jeudi 06 janvier 2022 à 17h, et ce jusqu’au 13 janvier. Cela signifie qu’il vous reste quelques heures pour récupérer les jeux offerts la semaine dernière, à savoir :

Tomb Raider (2013)

“Tomb Raider part à la découverte des origines de Lara Croft : comment cette jeune femme peu sûre d'elle a-t-elle bien pu devenir la combattante que l'on sait ? Avec pour seules armes son instinct et sa capacité à repousser les limites de son endurance, Lara va devoir se battre pour déjouer les sombres mystères d'une île oubliée et échapper à son emprise. Téléchargez la bande-annonce "Le tournant" pour avoir un premier aperçu de cette aventure épique !”

Rise of the Tomb Raider

“Lara découvre un mystère ancestral, l'entraînant dans une course contre la montre face à une organisation sans merci, les trinitaires. Sur la piste de la mythique cité perdue de Kitej, Lara sait qu'elle va devoir atteindre son but et mettre la main sur les secrets de Kitej avant les trinitaires. C'est ainsi que commence son voyage en direction de la Sibérie, marquant le début de sa première expédition en tant que " Tomb Raider ".”

Shadow of the Tomb Raider

“Prenez part au moment décisif où Lara Croft devient pilleuse de tombeaux. Dans Shadow of the Tomb Raider, vous découvrirez les derniers secrets des origines de Lara. Découvrez le passé de la plus célèbre des pilleuses de tombeaux dans cette édition ultime.”