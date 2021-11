Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 11 novembre

Du 4 au 11 novembre, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Voici la sélection de la semaine.

Aven Colony

“ Découvrez Aven Prime, une planète extraterrestre située à des années-lumière de la Terre et recouverte de déserts, de toundras et de jungles. Dans Aven Colony, menez la première implantation extrasolaire de l'humanité à bien, construisez des colonies et des villes, et faites-les évoluer en de gigantesques étendues urbaines, tout en relevant tous les défis liés à la colonisation d'un nouveau monde.”

(Disponible uniquement sur PC)