Epic Games Store : découvrez le jeu à récupérer gratuitement avant le 10 juin

Du 3 au 10 juin, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Et en cette période de “Méga soldes Epic”, la boutique offre des titres plus ou moins importants. Après NBA 2K21 et Among US, place à…

Frostpunk

Frostpunk, le tout dernier titre des créateurs de This War of Mine, est un jeu de survie de société où la chaleur est synonyme de vie et où chaque décision a un prix. Dans un monde entièrement gelé, les gens développent une technologie à vapeur pour combattre le froid accablant. Vous devez construire la dernière ville sur Terre et sécuriser les moyens nécessaires à la survie de votre communauté.