Epic Games Store : découvrez le (gros) jeu à récupérer gratuitement avant le 17 juin

Du 10 au 17 juin, Epic Games continue sa fournée de jeux gratuits avec un titre offert sans contrepartie. Et en cette période de “Méga soldes Epic”, la boutique offre des titres plus ou moins importants. Après NBA 2K21 et Among US, place à ...

Control

" Dans ce jeu d'action-aventure surnaturel à la 3ème personne créé par le studio de développement de jeux vidéo Remedy Entertainment, il vous faudra maîtriser pouvoirs surnaturels, munitions modifiables et environnements réactifs, le tout en combattant au sein d'un monde implacable et imprévisible. Control raconte l'histoire de Jesse Faden et de sa quête personnelle de réponses, tandis qu'elle endosse son nouveau rôle de directrice. Le monde de Control possède sa propre histoire, tout comme les alliés que Jesse se fera au fil du temps. Alors que Jesse coopère avec d'autres agents du Bureau, elle fait la découverte d'étranges expériences et secrets."

Control est à récupérer par ici avant le 17 juin à 17h. Il n’est disponible que sur PC. L’offre d’Epic Games vous permettra d’économiser 32 euros.