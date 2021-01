Epic Games offre le jeu Dandara

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus de trois ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux comme Grand Theft Auto V ou Just Cause 4 et lancé son calendrier de l’avent avec 15 titres à télécharger, voici le jeu proposé jusqu’au 04 février 2021, à récupérer gratuitement sur la boutique :

Dandara: Trials of Fear Edition

(offert jusqu’au 04 février à 17h, PC et Mac)

“ Dans un univers étrange où les opprimés sont sur le point de disparaître, Dandara s'est réveillée pour remodeler le monde. Bienvenue dans un jeu de plateformes 2D unique de type metroidvania, regorgeant de créatures mystiques et d'exploration illimitée. Le monde du Sel est au bord de l'effondrement. Les citoyens, autrefois libres d'esprit, sont désormais opprimés et isolés. Mais tout n'est pas perdu : ce climat de peur voit naître une héroïne, un rayon d'espoir. Son nom est Dandara. Défiez la gravité en bondissant du sol au plafond et au mur de la même façon. Découvrez les mystères et les secrets que recèlent le monde du Sel et ses nombreux personnages. Aidez Dandara à obtenir assez de puissance pour se battre et survivre face à des ennemis déterminés à garder le monde sous leur emprise.”