Epic Games offre deux jeux : For the King et Metro : Last Light

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus de trois ans, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir offert de gros jeux comme Grand Theft Auto V ou Just Cause 4 et lancé son calendrier de l’avent avec 15 titres à télécharger, voici le jeu proposé jusqu’au 11 février 2021, à récupérer gratuitement sur la boutique :

For the King

(offert jusqu’au 11 février à 17h, PC uniquement)

“ For The King vous met à l'épreuve avec un mélange habile de stratégie, de combats au tour par tour et d'éléments rogue-like. La génération procédurale des cartes, des quêtes et des événements confère un caractère unique à chaque partie. Luttez et mourez aux côtés de votre équipe dans des combats au tour par tour impitoyables et dynamiques ! Découvrez un système d'emplacements unique pour vos attaques et vos compétences spéciales.”