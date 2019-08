Enceintes connectées : Baidu dépasse Google et devient le deuxième plus gros vendeur

Le moteur de recherche chinois connaît un succès incroyable dans son pays.

Selon l'institut de recherche Canalys, Baidu est récemment devenu le deuxième plus gros vendeur d'enceintes connectées, reléguant ainsi Google à la troisième place. Avec ses 4.5 millions d'unités écoulées lors du deuxième trimestre 2019, Baidu a réussi à conquérir 17,3 pour cent du marché global. Ce qui représente une augmentation de 3700 pour cent sur un an. En haut du classement, on retrouve toujours Amazon, qui domine à lui seul un quart du marché. Lors du deuxième trimestre 2019, le géant de l'e-commerce a écoulé 6,6 millions d'enceintes connectées.