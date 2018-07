En voulant publier une bande-annonce, Sony a publié un film entier sur YouTube

On se demande comment une erreur pareille est possible. Mais il faut croire que chez Sony, on est parfois très distraits.

Une chose est certaine, c’est que la bande-annonce du film Khali the Killer, qui devait être publiée sur YouTube pour promouvoir la sortie en Blu-Ray et VOD, n’aurait jamais fait autant parler que cette bourde plutôt drôle (enfin, sauf pour l’employé qui a commis l’erreur).

Pendant plusieurs heures, l’entièreté du film était visible sur YouTube, ce qui n’a pas échappé aux internautes qui n’ont pas hésité à se moquer de Sony. Comme l’utilisateur GeraltForOverwatch sur Reddit, qui écrit " Encore une bande-annonce qui spoile tout le film. "