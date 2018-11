En un an, les paiements sans contact ont augmenté de 363% en Belgique

La Belgique rattrape petit à petit son retard en matière de paiements sans contact. Mais selon Mastercard, la technologie NFC est encore loin d’être un réflexe pour le Belge.

Alors qu’en Europe, près d’une transaction sur deux est effectuée sans contact (47%), Mastercard n’enregistre que 4% de transactions sans contact sur l’ensemble des transactions électroniques en Belgique d’octobre 2017 à octobre 2018. Un chiffre faible, mais qui représente malgré tout une augmentation de 363% en un an, preuve que le pays rattrape son retard… mais à son rythme.

Mastercard dévoile également un comparatif entre la Belgique et les Pays-Bas, où la technologie NFC est apparue en même temps, c’est à dire en 2015. Alors que les transactions sans contact ne s’élèvent qu’à 4% en Belgique, elles atteignent les 51% chez nos voisins. Même son de cloche du côté des cartes compatibles actuellement en circulation. 38% des cartes sont compatibles NFC chez nous, contre 100% d’ici fin 2018 aux Pays-Bas. Pourtant, notre pays compte 85% de terminaux NFC contre 80% chez nos voisins.

Selon Henri Dewaerheijd, Country Manager BeLux Mastercard, “la progression du sans contact a un impact direct sur la fréquence d’utilisation du paiement électronique plutôt que le cash. D’après nos données, plus le consommateur est fervent du sans contact, et plus il utilisera sa carte afin d’effectuer des paiements, qu’ils soient sans contact ou pas. C’est ce que l’on remarque aux Pays-Bas, où le ticket moyen par carte de débit est de 25€, contre 41€ en Belgique, où le cash reste important.”

Quant à la sécurité, elle pourrait jouer sur la frilosité des Belges concernant les paiements sans contact, même si Mastercard se veut bien logiquement rassurant. “Pour qu’une fraude soit possible, le fraudeur devrait tout d’abord obtenir un terminal de paiement, et donc obligatoirement s’enregistrer comme commerçant. En cas de fraude, il serait donc directement identifié. Par ailleurs, pour que la transaction s’opère, le terminal devrait être à moins de 4 cm de la carte de paiement, ce qui rend la manœuvre plus compliquée. De plus, le paiement sans contact est assorti d’une série de mesures de sécurité qui lui sont propres, comme la demande de PIN pour les achats supérieurs à 25€ ainsi que de manière aléatoire pour confirmer votre identité. Enfin, si malgré toutes ces mesures de sécurité, une transaction a été effectuée sans être autorisée, le porteur de carte est protégé s’il a fait preuve de prudence et qu’il a rapidement contacté CardStop. Il est donc toujours plus sécurisé de payer avec sa carte qu’avec du cash.”

Enfin, l’arrivée en Belgique d’Apple Pay, prévu chez BNP Paribas Fortis dans un premier temps, pourrait également favoriser l’augmentation des paiements sans contact. Bref, affaire à suivre.