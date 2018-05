En un an, l’application belge itsme a déjà séduit 350 000 utilisateurs

Itsme, c’est cette application d’identification permettant de se passer des lecteurs de cartes ou de mots de passe souvent trop faibles. Un an après son lancement, itsme serait utilisé en moyenne 4 fois par mois pour valider des transactions en ligne.

" La croissance rapide d’itsme pour les applications en ligne du gouvernement montre que les efforts des autorités pour en faciliter l’accès est apprécié et que les citoyens belges ne rechignent certainement pas à un surcroît d’interaction numérique avec lespouvoirs publics " explique Alexander De Croo, Vice-Premier ministre et ministre de l’Agenda numérique, des Télécoms et de la Poste.

En effet, itsme connaît un joli succès et depuis janvier 2018, près de 40 000 nouveaux utilisateurs s’inscrivent par mois. L’application est principalement utilisée dans le secteur bancaire (la quasi-totalité des banques belges prend en charge itsme) mais arrive également dans des secteurs comme celui de l’assurance (notamment chez AXA) ou des ventes aux enchères et de l’immobilier, avec Biddit, une plateforme de vente lancée par la Fédération royale du notariat belge.

Depuis le 16 janvier 2018, l’application itsme est officiellement reconnue par le gouvernement belge, au niveau de sécurité le plus élevé. L’activation d’itsme sur CSAM, la porte d’accès aux services en ligne du gouvernement, permet désormais de se connecter de façon mobile à toute une série de services du gouvernement, notamment MyPension, Student@Work et MyMinfin. L’ouverture de Tax-on-web le 2mai a immédiatement provoqué un bond impressionnant de 60 % de nouveaux comptes itsme au cours du dernier mois.

La suite ? Continuer de proposer toujours plus de services. Mais surtout, une arrivée sur le marché luxembourgeois. " itsme a bien démarré en Belgique, ce qui nous réjouit grandement, mais nous croyons que le produit a beaucoup plus de potentiel, y compris en dehors de nos frontières. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous sommes particulièrement fiers de pouvoir annoncer que Belgian Mobile ID conclut un partenariat stratégique avec LuxTrust pour positionner itsme sur le marché luxembourgeois " a déclaré Kris De Ryck, CEO Belgian Mobile ID.