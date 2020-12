En seulement deux semaines, l’iPhone 12 est devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde

Selon Counterpoint Research, l’iPhone 12 d’Apple s’est hissé à la première place du classement des smartphones 5G les plus vendus au monde au mois d’octobre, soit deux semaines après sa commercialisation.

Le smartphone de milieu de gamme (devant l’iPhone 12 Mini et derrière l’iPhone 12 Pro Max en termes de prix) devance l’iPhone 12 Pro de 8%. En troisième position, on retrouve le Galaxy Note 20 Ultra 5G de Samsung, avec 4%.

Ensuite, les Huawei Nova 7 5G, Huawei P40 5G, Oppo A72 5G et Huawei P40 Pro 5G se partagent tous 3% du marché. Quant au bas du classement, avec 2% de part de marché, on y retrouve les Galaxy Note 20 5G et Galaxy S20 Plus 5G de Samsung.