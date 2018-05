En France, l'Apple TV pourrait remplacer le traditionnel décodeur Canal +

Le groupe Canal + s'associe à Apple afin de proposer des Apple TV 4K en location à la place du décodeur traditionnel. Une décision qui pourrait donner des envies aux concurrents et révolutionner notre façon de regarder la télé.

Qu'il soit daté ou ou non, un décodeur restera toujours à la traîne face aux box télé constamment mis à jour, comme l'Apple TV, le Chromecast, voire même les solutions préinstallées sur les Smart TV. C'est pourquoi Canal + teste une transition en douceur vers le boîtier d'Apple, au prix de 6 euros par mois (soit le même prix que la location d'un décodeur classique).

À ce prix-là, l'Apple TV n'est qu'une simple location, mais permet à l'utilisateur d'installer d'autres applications, telles que YouTube, Plex ou Netflix, afin de profiter de nombreux autres contenus que celui proposé par les chaînes du groupe Canal.

L'application myCanal (également disponible en Belgique, mais uniquement pour les replays gratuits des émissions du groupe) sera préinstallée et permettra de suivre les chaînes en direct, ou en replay, et de programmer l'enregistrement de contenus. Il faudra évidemment une connexion rapide, mais dans le cas contraire, Canal + propose toujours son décodeur classique.

Reste à savoir si une telle solution est envisageable chez nous. Les trois grands opérateurs (Voo, Proximus et Telenet) proposent tous une solution permettant de regarder la télé en direct sur smartphones et tablettes (avec respectivement les apps VooMotion, TV Partout et Yelo TV). De là à imaginer une offre proposant une box télé en lieu et place d'un décodeur vieillissant, il n'y a qu'un pas.