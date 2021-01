En Australie, Spotify vous prévient en cas d'excès de vitesse à proximité d'une école.

Lire aussi : Et si les voitures communiquaient avec les vélos et les scooters électriques pour éviter les accrochages ?

Spotify l'affirme haut et fort : tolérance zéro pour les excès de vitesse à proximité des écoles. Le géant suédois de la musique travaille actuellement avec la Fondation australienne pour la sécurité routière (ARSF) dans le cadre de la campagne "Slow Down Songs", menée dans le Queensland.

Un radar musical pour sécuriser les abords des écoles

"Chaque jour d'école, nos enfants sont en danger. Malgré une plus grande visibilité dans les panneaux de signalisation et les passages à niveau, de nombreux conducteurs continuent de rouler à toute allure dans les zones scolaires, ignorant souvent les limites de vitesse de 40 km/h en vigueur", explique Andrew Thompson de l'agence Brother & Co, qui collabore avec Spotify et l'ARSF pour cette campagne.

S'il est relativement facile de ne pas prêter attention aux panneaux de signalisation, il est plus difficile de ne pas remarquer que le niveau sonore de notre playlist Spotify baisse soudainement. Et c'est exactement sur cet effet de surprise que compte la campagne "Slow Down Songs".