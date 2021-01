En 2021, j'achète ma voiture sans bouger de chez moi.

Les deux confinements et la crise sanitaire de 2020 ont rebattu les cartes de la vente d'automobiles.

Alors qu'auparavant, le passage en concession était quasiment obligatoire pour choisir son modèle et ses options, le tester et bénéficier de facilités de paiement, en 2021, il sera plus que jamais bien plus simple de le configurer et de l'acheter directement sur Internet.