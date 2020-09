Emojis : la nouvelle fournée apportera 217 nouveautés qui collent parfaitement à 2020

Cette année n’a pas été une année comme les autres et ça se retranscrit dans les emojis qui apparaîtront sur nos téléphones en 2021.

Le consortium Unicode a en effet dévoilé la liste des 217 nouveaux emojisqui seront ajoutés à la (très) longue liste déjà présente sur nos appareils.

Parmi ceux-ci, on retrouve un homme, une femme et une personne non genrée dotée d’une barbe, de deux coeurs, l’un en feu et l’autre blessé, ainsi que de nouveaux couples, qui représentent à eux seuls 200 emojis sur les 217 nouveautés. De quoi trouver le couple parfait pour chaque utilisateur, selon le genre, la sexualité ou la couleur de peau et de cheveux.