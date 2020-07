Emojis : Apple présente les nouveautés pour 2020

Ce 17 juillet, c’est le “World Emoji Day”. L’occasion pour la firme de Cupertino de dévoiler les nouveaux émojis qui viendront s’ajouter à la longue liste déjà disponible sur iOS, iPadOS et macOS.

Parmi les nouveautés, on retrouve notamment une piñata, un boomerang, des poumons, un bubble tea, un castor, une poupée russe, ou le symbole transgenre, comme on peut le voir sur cette première image partagée par Apple et le site Emojipedia.