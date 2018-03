Embourbé dans le scandale Cambridge Analytica, Facebook retarde ses enceintes connectées

"Ce n'est vraiment pas le bon moment". Voilà comment Bloomberg résume la situation concernant les enceintes connectées de Facebook, initialement prévues pour avril, puis repoussées à juillet. En plein scandale Cambridge Analytica (entre autres), le réseau social a choisi de se faire discret.

Fiona et Aloha devront attendre. Les deux enceintes, annoncées depuis août 2017 (on vous en parlait ici, avec déjà des questionnements sur la sécurité), auraient dû être dévoilées officiellement lors de la conférence F8 prévue en mai. Mais comment présenter deux objets constamment à l'écoute des utilisateurs quand la confiance en Facebook semble être au plus bas ?

Pour rappel, l'entreprise devait dévoiler deux versions de son enceinte : une première similaire à l'Amazon Echo ou au Google Home, à savoir un baffle connecté, disposant d'un assistant virtuel façon Siri ou Alexa. Et une deuxième, proche de l'Amazon Echo Show, soit une enceinte dotée d'un écran tactile et d'une camera, vendue 499 euros.

Après avoir partagé les informations privées de 50 millions d'utilisateurs, ou plus récemment siphonné les données d'appels et de SMS de certains utilisateurs d'Android, Facebook souhaite donc redorer son blason et regagner la confiance de toutes les personnes inscrites sur le réseau social avant de s'introduire physiquement chez les gens.

Mais si l'idée d'avoir une caméra ou un microphone reliés à Facebook et constamment à l'affût du moindre mouvement ou de la moindre parole était déjà limite il y a quelques mois, il faudra que l'entreprise redouble d'efforts pour se montrer digne de confiance.