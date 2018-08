Elon Musk passe du rire aux larmes dans une nouvelle interview

Le patron de Tesla explique au New York Times avoir vécu “l’année la plus difficile et la plus douloureuse” de sa carrière. La récente annonce sur la sortie de Tesla des marchés boursiers et les rumeurs d’espionnage de certains salariés ne devraient pas l’aider à retrouver le sourire.

C’est une interview un peu surréaliste que publie ce matin le New York Times. Pendant près d’une heure, le PDG s’est entretenu avec plusieurs journalistes du quotidien, passant, selon eux, du rire aux larmes à plusieurs reprises. Le patron de Tesla, qui enchaîne les controverses (traiter un plongeur de pédophile, vouloir attribuer un score de crédibilité à chaque journaliste, etc.) semble s’apitoyer sur son sort. On apprend ainsi qu’il aurait raté le mariage de son frère et qu’il aurait passé son 47e anniversaire seul, sans amis, dans les bureaux de Tesla (le quotidien explique qu’Elon Musk a “du mal à prononcer ces mots.”)

En parlant de la Model 3, et des difficultés rencontrées lors de la production, le PDG déclare : “Je pensais que le pire était passé - je pensais que c'était le cas. Le pire est passé du point de vue opérationnel. Mais du point de vue de la douleur personnelle, le pire est à venir."

Résultat : celui qui en demande beaucoup à ses employés (certains finissent à l’hôpital) met également sa santé en danger. “Ce n'est pas génial, en fait. J'ai des amis qui sont vraiment inquiets.” Au sein de l’entreprise, plusieurs personnes s’interrogent en effet de son utilisation abusive d’Ambien, un puissant somnifère (“Le choix est vite fait : c’est soit un Ambien, soit pas de sommeil.”). Même si pour certains, le somnifère aide le PDG à tweeter tard dans la nuit.

Musk explique également travailler 120 heures par semaines, indiquant que ses derniers congés remontent à 2001, quand il était atteint de malaria. “Il y a eu des moments où je ne suis pas sorti de l'usine pendant trois ou quatre jours. Et c’est toujours au détriment de mes enfants. Et de mes amis.”

Quant au fameux tweet annonçant la sortie de Tesla des marchés boursiers, il aurait été écrit un beau matin, sans être vérifié par ses équipes, directement “au volant” de sa Tesla Model S. Un tweet qu’Elon Musk ne regrette pas. Le PDG annonce par la même occasion ne pas vouloir quitter les réseaux sociaux, même si plusieurs investisseurs souhaiteraient le voir se concentrer sur ses voitures et ses fusées.

En réponse à l’article, ces mêmes investisseurs ont publié un communiqué, censé remettre les choses au point sur leurs inquiétudes envers Elon Musk : “Il y a eu beaucoup de fausses rumeurs dans la presse concernant les discussions tenues par les investisseurs de Tesla. Nous aimerions préciser que l'engagement et le dévouement d'Elon envers Tesla sont évidents. Au cours des 15 dernières années, le leadership d'Elon dans l'équipe a poussé Tesla, une petite entreprise à ses débuts, à avoir des centaines de milliers de voitures que les clients aiment sur la route, à employer des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, tout en augmentant la valeur actionnariat du groupe.”

Et Elon Musk de conclure : “Si vous connaissez quelqu'un qui peut faire un meilleur travail que moi, faites-le-moi savoir. Cette personne peut prendre ma place. Il peut prendre les rênes maintenant.”