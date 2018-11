Elon Musk est partant pour un vélo électrique signé Tesla

Après les voitures, les vélos ? C’est en tout cas ce qu’affirme Elon Musk au micro du podcast Recode Decode.

“Je pense que nous pourrions faire des vélos électriques, oui.” Avec cette petite phrase presque anodine, le patron de Tesla pourrait bien faire bouger le secteur du vélo électrique. Du moins aux États-Unis, où selon lui, l’offre est “indigne”. Il faut dire que les vélos électriques sont bien plus populaires en Europe, et notamment en Belgique (avec le Cowboy), qu’au pays de l’Oncle Sam.

De plus, Musk, qui produirait directement sur le territoire américain (comme c’est le cas pour ses voitures), ne serait pas touché par la taxe appliquée sur les produits en provenance de la Chine. Évidemment, qui dit Elon Musk dit pincettes à prendre. Le boss n’a pas sa langue dans sa poche et aime balancer toutes les idées qui lui traversent la tête (bien qu’il en réalise une bonne partie, souvenez-vous de la voiture envoyée dans l’espace). Et Tesla a encore du pain sur la planche, avec la promesse d’un SUV Compact (Tesla Model Y), d’un Roadster, d’un semi-remorque et d’un pick-up.

Autrement dit, ce vélo électrique made in Tesla n’est pas près d’arriver. Même s’il permettrait à l’entreprise de diversifier son offre.