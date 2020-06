Electronic Arts retarde sa conférence EA Play Live d’une semaine

Tout comme Sony, qui a annulé la présentation des jeux PlayStation 5; Epic Games, qui a décalé une fois de plus la saison 3 de Fortnite; ou Activision qui reporte la saison 4 de Call of Duty; Electronic Arts annonce que sa conférence EA Play est décalée, pour laisser vivre médiatiquement le mouvement de protestation Black Lives Matter.

La conférence aura désormais lieu le vendredi 19 juin à 1 heure du matin, heure belge, au lieu de ce vendredi 12 juin.

La semaine dernière, Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts, avait annoncé une série de mesures visant à combattre l’injustice raciale, notamment un don d’un million de dollars à diverses organisations, comme l’Equal Justice Initiative et la NAACP Legal Defense and Education Fund.

Concernant la conférence, on devrait y retrouver les traditionnelles franchises de l’éditeur, comme FIFA, NBA, NHL et Madden. Mais également d’autres titres attendus comme Medal of Honor: Above and Beyond, Dragon Age 4, voire un éventuel Sims 5 ou une suite à Jedi Fallen Order.