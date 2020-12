Electronic Arts rachète le studio Codemasters

Le duel était serré entre Take-Two, développeur de la franchise 2K Sports, et Electronic Arts. Mais c’est finalement ce dernier qui a mis la main sur Codemasters.

L’éditeur de jeu de course, à qui l’on doit des titres comme Formula 1, Colin McRae Rally, Dirt ou encore Project Cars, aurait pu grossir les rangs du studio Take Two. Mais la somme proposée en novembre, à savoir 994 millions de dollars, n’aura pas suffi. En face, Electronic Arts a finalement proposé 1,2 milliard de dollars.

À moins d’une contre-proposition de Take-Two, les nombreuses franchises de Codemasters rejoindront la division EA Sports lors du premier trimestre 2021. EA Sports est à l’origine de jeux comme FIFA, NHL, Madden NFL, UFC et NBA Live.

“Grâce à la pleine exploitation de la technologie, de l'expertise de la plateforme et de la portée mondiale d'EA, cette combinaison nous permettra de développer nos franchises existantes et d'offrir davantage d'expériences de course définissant le secteur à une base de fans mondiale”, a déclaré Andrew Wilson, chief executive d’Electronic Arts.

De son côté, Codemasters se dit également ravi de cette acquisition : “Le conseil d'administration de Codemasters est fermement convaincu quel'entreprise bénéficierait des connaissances, des ressources et de la vaste échelle mondiale d'EA - à la fois globalement et spécifiquement dans le secteur des jeux de course.”