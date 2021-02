Electronic Arts rachète Glu, le spécialiste des jeux mobiles

Alors que le rachat de Codemasters (pour 1,2 milliard de dollars) n’est pas encore finalisé, Electronic Arts annonce le rachat de Glu, le studio spécialisé dans les jeux mobiles à succès, comme le célèbre et très rentable “Kim Kardashian : Hollywood.”

Le montant de la transaction s’élève à plus de 2 milliards de dollars, et permet à Electronic Arts de s’impose encore plus dans les jeux mobiles. Glu est à l’origine de jeux très populaires basés sur des chanteuses, comme Katy Perry Pop, Britney Spears: American Dream et Nicki Minaj : The Empire, ainsi que d’autres jeux sous licences. Il y a le baseball avec MLB Tap Sports Baseball, le catch avec WWE Universe, l’inévitable jeu Disney avec Disney Sorcerer's Arena, ainsi qu’une foule de jeux dits “casual”, comme Design Home, Covet Fashion et la série des Diner DASH.

Pour Electronic Arts, ce rachat est une façon de venir jouer sur le terrain d’Activision Blizzard, qui avait racheté le studio King (rien de moins que les créateurs de Candy Crush), pour 5,9 milliards de dollars en 2015.

“Le mobile continue de croître en tant que plus grande plate-forme de jeu au monde, et avec l'ajout des jeux et du talent de Glu, nous doublons la taille de notre activité mobile”, déclare Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts.