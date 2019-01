Et c'est un autre jeu d'Electronic Arts qui est cette fois dans le viseur de la Commission, à savoir FIFA 19. La simulation de football proposait aux joueurs des coffres à butin, permettant d'obtenir au hasard des packs de cartes FIFA Ultimate Team. Mais dès ce jeudi 31 janvier, les joueurs ne pourront plus acheter de points FIFA afin de débloquer ces cartes plus rapidement. Le contenu ne disparaitra pas pour autant du jeu, les joueurs devront simplement gagner des points au fil des parties pour les obtenir.

Après s'être attaqué à Star Wars Battlefront II, la Commission de jeux de hasard continue de s'en prendre aux loot boxes, ces coffres virtuels et payants, proposant au hasard des objets pouvant améliorer l'experience de jeu, et considérés comme une forme de pari.

Electronic Arts ne vendra plus de "Points FIFA" en Belgique - © Electronic Arts

"Nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation de la loi"

Suite à la décision de la Commission des jeux de hasard, Electronic Arts a publié un communiqué confirmant la fin de la commercialisation des Points FIFA en Belgique.

"Après de nouvelles discussions avec les autorités belges, nous avons décidé de ne plus proposer les Points FIFA à la vente en Belgique. Nous travaillons à rendre ces changements effectifs dans nos jeux pour consoles FIFA et PC d'ici le 31 janvier 2019. Cela signifie que les joueurs en Belgique ne pourront plus acheter de points pour obtenir des packs FIFA Ultimate Team. Les joueurs peuvent cependant toujours accéder à Ultimate Team et jouer avec leurs joueurs existants. Tout le contenu du jeu peut être gagné en jeu, comme cela a toujours été le cas, et les joueurs peuvent continuer à utiliser les coins ainsi que le marché des transferts dans le jeu. Tous les joueurs en Belgique qui ont déjà des Points FIFA sur leur compte peuvent continuer à les utiliser, mais ils ne pourront pas en acheter d'autres. Nous nous excusons auprès de nos joueurs en Belgique pour tout inconvénient causé par ce changement.

Nous cherchons à apporter du choix, de l'équité, de la valeur et du plaisir à nos joueurs dans tous nos jeux. En plus de fournir aux joueurs des options dans leur façon de jouer, nous incluons des probabilités de pack dans nos jeux pour la transparence que nos joueurs souhaitent afin de faire des choix de contenu informés. Bien que nous prenions cette mesure, nous ne sommes pas d'accord avec l'interprétation de la loi par les autorités belges, et nous continuerons à chercher plus de clarté à ce sujet à l'avenir. L'impact de ce changement sur FIFA Ultimate Team en Belgique n'est pas significatif pour notre performance financière."