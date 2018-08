Mais la guerre se jouera aussi dans les magasins. Battlefield V, prévu pour le 19 octobre, devra affronter une concurrence rude, avec Call of Duty : Black Ops 4 d’un côté (le 12 octobre) et Red Dead Rédemption 2 de l’autre (le 26 octobre). Pour rappel, la franchise de DICE effectuera un retour aux sources, 16 ans après la sortie de Battlefield 1942, puisque ce cinquième volet de la saga se concentrera sur la guerre 39-45.

C’est sur une reprise de The House of the Rising Sun que la ville de Rotterdam est bombardée par la Luftwaffe en 1940 dans cette nouvelle bande-annonce composée d’images tournant sur le moteur graphique du jeu. Une vidéo qui transforme la seconde guerre mondiale en véritable spectacle étourdissant, et qui ferait presque passer Il Faut Sauver Le Soldat Ryan de Steven Spielberg pour un film étudiant.

Electronic Arts détruit Rotterdam dans la nouvelle bande-annonce de Battlefield V - © Tous droits réservés

Le jeu offrira plusieurs modes. À commencer par le mode solo "Récits de guerre" (introduit dans Battlefield 1), qui nous mettra dans la peau d'une jeune résistante. Un choix qui est loin de faire l'unanimité sur Twitter, le jeu étant attaqué de toute part depuis son annonce par des gamers (hommes) qui estiment qu'une femme n'a rien à faire sur un champ de bataille...

Battlefield V nous emmènera en Afrique ou en Scandinavie, et nous permettra d'incarner des soldats allemands. Battlefield V est également l'occasion de redécouvrir le mode coopération (jusqu'à quatre joueurs), qui avait disparu depuis Battlefield 3. Et comme d'habitude, un mode multijoueur en ligne sera évidemment de la partie. Le jeu sera disponible le 19 octobre sur PlayStation 4, PC et Xbox one. Et oui, comme dans tous les jeux désormais, il y aura bien un mode Battle Royale.