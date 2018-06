Electronic Arts annonce Origin Access Premier, un abonnement permettant de profiter de certains titres avant leur sortie - © Tous droits réservés

L’abonnement coûtera 14,99 euros par mois, ou 99,99 euros par an et permettra également de profiter d’une remise de 10% sur le catalogue EA. Sachant qu’un jeu neuf coûte entre 60 et 70 euros, et que le prix peut grimper jusqu’à 90 euros pour une version deluxe, les tarifs appliqués ne sont pas exagérés. C’est évidemment plus cher que l’offre Origin Access qui existait jusqu’à présent (3,99€/mois ou 24,99€/an) mais le catalogue n’était pas aussi " luxueux. "

À terme, EA souhaite lancer son propre service de streaming, ce qui permettrait de profiter de n’importe quel sur plusieurs plateformes, des consoles aux PC en passant par les appareils mobiles. Origin Access Premier sera lancé cet été.