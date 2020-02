Electronic Arts abandonne pour la troisième fois un jeu Star Wars

L’éditeur aurait dû proposer un titre Star Wars pour le lancement de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X.

Mais il n’en sera rien, à en croire le journaliste Jason Schreier de Kotaku. Electronic Arts aurait abandonné le projet, car il était de plus en plus évident que celui-ci n’aurait jamais été finalisé dans les temps.

C’est le troisième jeu en trois ans qu’Electronic Arts abandonne. En 2017, l’éditeur travaillait sur un jeu d’action/aventure, baptisé Ragtag en interne. En 2018, c’est Orca, basé en partie sur Ragtag et développé par EA Vancouver qui se voyait annulé.

Le dernier projet en date, baptisé Viking, était présenté comme une déclinaison de la série Star Wars Battlefront, offrant des éléments de monde ouvert. Le jeu était co-développé par EA Vancouver et Criterion Games. Ce dernier a depuis récupéré la franchise Need for Speed. Quant au studio canadien de Electronic Arts, il se concentre sur des titres comme Apex Legends ou Anthem 2.0.

Toujours selon Kotaku, deux jeux Star Wars seraient encore en développement à l’heure actuelle : une suite à Star Wars Jedi : Fallen Order, et un projet plus petit, piloté par Motive Montréal.

Quant au catalogue EA au lancement des consoles next-gen, il se composera principalement de jeux de sport. Le prochain gros titre attendu, à savoir la suite de Battlefield, ne devrait arriver qu’en 2021.