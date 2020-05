eFootball PES : l’Euro 2020 sera jouable dès le 4 juin

Même si l’Euro 2020 de football a été reporté à l’année prochaine, cela n’empêche pas Konami de mettre la compétition à l’honneur au sein de son jeu eFootball PES 2020.

L’Euro sera jouable grâce à une mise à jour, initialement attendue pour le 30 avril. Les fans devront attendre quelques jours de plus, jusqu’au jeudi 4 juin 2020 plus précisément.

La mise à jour comprendra :

Les 55 équipes nationales de l'UEFA ainsi que leurs effectifs et uniformes

Un mode tournoi officiel UEFA EURO 2020

Des répliques virtuelles fidèles et extrêmement réalistes des stades de Wembley et de Saint-Pétersbourg

Le ballon officiel UEFA EURO 2020 des phases de groupes

Konami précise cependant que “les joueurs en vue UEFA EURO 2020 (Featured Players), les rencontres thématiques en mode Matchday et bien d’autres événements” sont toujours prévus, mais sous réserve de modifications . Aussi, “l’équipe officielle du tournoi UEFA EURO 2020 (Team of the Tournament)” n’est plus d’actualité.

Le pack Euro 2020 sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC, via la boutique Steam. Quant à la véritable compétition, il faudra attendre le 11 juin 2021.