eFootball : la première mise à jour importante est reportée

“Nous tenons à informer tous les utilisateurs que nous avons décidé de reporter la version 0.9.1 au mois de novembre . Nous nous excusons sincèrement pour le retard et les inconvénients causés. Nous espérons que ce temps supplémentaire nous permettra de nous assurer que l'expérience est améliorée pour tous nos utilisateurs. Nous annoncerons la date et les détails des correctifs dès qu'ils seront confirmés . En attendant, nous continuerons à travailler à l'amélioration du jeu”, peut-on lire dans le message qui accompagne le tweet.

Update for our followers: pic.twitter.com/uCWiqitO52



Rappelons que depuis sa sortie le 30 septembre dernier, eFootball enchaîne entre autres les bugs gênants et les soucis d’animation. Konami s’était d’ailleurs excusé quelques jours plus tard : " Nous tenions à reconnaître que des utilisateurs ont signalé des problèmes concernant les cut-scenes, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon. Nous sommes désolés pour ces problèmes, et nous voulons garantir à chacun d’entre vous que nous prendre toutes ces inquiétudes au sérieux et que nous nous efforcerons d’améliorer la situation actuelle.”