eFootball 2022 : sur Twitter, les joueurs se moquent et critiquent le nouveau PES

Le nouveau jeu de Konami, anciennement connu sous le nom de PES, a changé de nom et a adopté un modèle free-to-play. Mais ce ne sont pas ces changements qui sont pointés du doigt par les joueurs.

Ainsi, le hashtag #eFootball2022 sur twitter déborde de captures d’écran moquant les ratés du jeu. On peut y voir notamment des modélisations de grandes stars du football plus qu’approximatives, des bugs et autres soucis d’animation.