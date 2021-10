eFootball 2022 : Konami passe aux excuses

Le lancement raté (et le mot est faible) de eFootball 2022 a à la fois déçu les joueurs et fait marrer la toile, qui n’a pas hésité à partager des captures d’écrans en pagaille. Pour l’éditeur Konami, il est déjà temps de reconnaître son erreur.

Dans un tweet publié sur le compte twitter du jeu, Konami demande aux joueurs d’être patients, le temps que eFootball s’améliore (et quitte, peut-être, sa place du numéro du classement des jeux les plus mal notés sur Steam).

" Depuis la sortie d’eFootball 2022, nous avons reçu de nombreux commentaires et demandes concernant l’équilibre du jeu, notamment la vitesse des passes et le fonctionnement de la défense. Nous tenions également à reconnaître que des utilisateurs ont signalé des problèmes concernant les cut-scenes, les expressions faciales, les mouvements des joueurs et le comportement du ballon ", explique l’éditeur japonais.