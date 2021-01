Écriture inclusive : cette extension facilite l’utilisation des points médians

Le symbole typographique, utilisé dans l’écriture inclusive, nécessite un raccourci clavier qu’il n’est pas toujours facile à retenir. Cette extension pour navigateur, développée par un jeune étudiant français, facilite son utilisation.

Baptisée E·I·F, pour écriture·inclusive·facile, l’extension permet de taper un point classique, et de le voir se transformer en point médian.

“Aujourd'hui de plus en plus de personnes utilisent l'écriture inclusive, celle-ci étant certes inclusive, mais aussi pratique et esthétique. Mais il peut être compliqué d'utiliser/de trouver les points médians quand on écrit sur ordinateur, si bien que beaucoup ont pris l'habitude d'écrire avec des points simples”, explique l’étudiant. “Cette extension vous permet de continuer d'écrire avec les points simples et elle se charge de les remplacer en points médians sans que vous n'ayez à agir. Par exemple "tou.te.s" devient "tou·te·s".