Ecrans incurvés et interactions sans contact : Apple prépare le futur des iPhone

Un nouvel article de Bloomberg dévoile les plans d'Apple pour de futurs modèles d'iPhone. Deux technologies seraient actuellement développées. Des écrans incurvés et une utilisation du smartphone par détection de mouvements.

Comme d'habitude, d'autres concurrents, notamment Samsung, ont déjà proposé ces deux technologies. Les écrans incurvés sont présents sur de nombreux smartphones de la marque. Quant aux interactions sans contact, le groupe sud-coréen avait déjà tenté une approche avec les fonctions Air Gestures/Air View sur le Galaxy S4. Des fonctionnalités gadget qui permettaient respectivement de faire défiler des photos ou des pages web sans toucher l'écran, simplement en glissant son doigt au-dessus du téléphone, ou en proposant plus d'informations sur un sujet en gardant le doigt au-dessus du téléphone pendant quelques secondes.

Bloomberg explique que le projet d'Apple n'est qu'aux premières étapes de sa recherche, et qu'il faudrait encore patienter deux ans avant de voir débarquer ces technologies sur des iPhone. Le site précise également que les écrans seraient incurvés de haut en bas (comme une banane), et non de gauche à droite comme chez Samsung. Quant au détecteur de mouvement, il serait plus avancé que la solution de Samsung, et serait intégré directement dans l'écran et non dans un capteur externe comme sur le Galaxy S4.