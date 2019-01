Ecran enroulable, technologie Micro LED, gros son et résolution 8K : les TV font leur show à Las Vegas

S'il est un domaine qui encourage la surenchère chaque année au CES, c'est bien celui des téléviseurs. Dans la foulée de Sharp, premier constructeur à avoir commercialisé un modèle en ultra-haute résolution 8K (soit l'équivalent d'environ 33 millions de pixels à l'écran), les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour sortir du lot des téléviseurs toujours plus grands, plus lumineux et parfois même modulables ou à dérouler. Ils sont à découvrir actuellement à Las Vegas, jusqu'au 11 janvier 2019.

LG Signature Oled TV R

A l'image de la concurrence, LG a profité de l'événement pour dévoiler plusieurs téléviseurs 8K, mais c'est néanmoins un téléviseur 4K qui fait sensation sur le stand du constructeur sud-coréen. Déclinaison très attendue d'un prototype dévoilé l'an passé au même endroit, le LG Signature Oled TV R (pour "Rollable", soit "Enroulable") est en effet unique en son genre avec son écran de 65 pouces qui s'enroule et se déroule par simple pression d'une touche. Outre cette originalité, ce téléviseur est commandable à distance, en langage naturel, via Amazon Alexa. A noter qu'il est même compatible avec les protocoles AirPlay 2 (contenus multimédia) et HomeKit (maison connectée) d'Apple. Sa disponibilité et son prix n'ont pas encore été annoncés.

- Découvrir le LJ Signature Oled TV R en vidéo : youtu.be/br9yftCP9Mg

La technologie Micro LED de Samsung

De son côté, Samsung a inauguré sa nouvelle technologie Micro LED, entrevue l'an passé avec son prototype de téléviseur baptisé "The Wall", à travers un premier modèle de 75 pouces qui devrait être prochainement commercialisé. L'idée avec la technologie Micro Led est de pouvoir, à terme, choisir la taille, le format et la résolution de son téléviseur. De plus, les modules Micro LED n'ayant pas de bord, l'écran se fond parfaitement dans son environnement. Chaque "bloc" comprend des millions de LED microscopiques rouges, vertes et bleues, leur lumière fournissant des couleurs éclatantes à l'écran. La date de sortie et le prix de ces écrans n'ont pas été communiqués. A noter que Samsung annonce également que l'ensemble de ses nouveaux téléviseurs sont compatibles avec les assistants vocaux de la gamme Home (Google) et Echo (Amazon). D'autres part, ces téléviseurs intègrent également l'application iTunes donnant accès au catalogue vidéo d'Apple.

Panasonic

Panasonic n'est pas en reste avec, exposé sur son stand, le tout premier téléviseur Oled compatible HDR10+ et Dolby Vision et qui, en plus intègre un système audio Dolby Atmos dans ce qui ressemble à une véritable barre de son placée sous l'écran. Ces premières mondiales font du GZ2000, décliné en 55 et 65 pouces, l'une des vedettes de ce salon, bien que sa résolution ne soit "que" 4K. Panasonic promet en outre l'assistance vocale pour la fin 2019. A l'image de la majorité des nouveaux téléviseurs présentés à Las Vegas, ni son prix ni sa disponibilité n'ont été annoncés.

Sony

Enfin, Sony profite du CES pour y dévoiler ses premiers téléviseurs 8K, lesquels viennent enrichir la gamme Master Series. Il s'agit de deux modèles à écran Led de 85 et 98 pouces (série ZG9) intégrant le processeur X1 Ultimate censé optimiser les détails affichés et le contraste de l'image. Quant à sa fonction X-Wide Angle, elle permet de conserver les mêmes couleurs à l'écran quelque soit l'angle de vue. La fonction X-Motion Clarity minimise quant à elle les risques de flou en cas de mouvements rapides. Ces modèles fonctionnent sous Android TV et disposent de Google Assistant. Leurs prix et disponibilités seront communiqués ultérieurement.

(CES, du 8 au 11 janvier 2019 à Las Vegas, site : ces.tech)



AFP