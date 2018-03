Une fois la fonction activée, une boîte virtuelle apparaîtra au-dessus de l'objet. Il sera alors possible de la bouger dans tous les sens pour avoir une vue complète de l'objet à l'intérieur. L'utilisateur peut ensuite commander la boîte et connaître le prix de l'envoi.

Voilà un exemple pratique de réalité augmentée. Aux États-Unis, il est désormais possible de pointer son téléphone sur l'objet à expédier, et connaître immédiatement la taille de la boîte correspondante chez USPS, l'United States Postal Service, autrement dit la poste américaine.

eBay vous aide à emballer vos colis grâce à la réalité augmentée - © Tous droits réservés

eBay déclare vouloir étendre sa fonctionnalité à d'autres pays et d'autres services de livraison (on pense notamment à DHL ou FedEx), sans pour autant donner de date. Une version pour iOS, tournant sur ARKit, est également en préparation. Selon l'entreprise, il y a plus d'un milliard d'annonces publiées sur le site. Cette nouveauté fera très certainement gagner du temps et de l'argent aux utilisateurs.