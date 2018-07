EA Sports prédit le vainqueur de la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive

Il y a eu l’Espagne en 2010, l’Allemagne en 2014 et désormais la France en 2018. Trois victoires que EA Sports avait prédit grâce à son jeu FIFA.

Au mois de juin, l’éditeur EA Sports annonçait la France comme grand vainqueur de l’édition 2018 de la Coupe du Monde de football. "Grâce à FIFA 18 et aux toutes nouvelles cotes de la mise à jour de la Coupe du Monde, nous avons effectué une simulation du tournoi de la phase de groupes jusqu’à la finale à Moscou", nous expliquait le communiqué de presse. Certes, la simulation prédisait une finale entre la France et l’Allemagne, mais le résultat final est, pour la troisième fois consécutive, correct.

Selon la compétition disputée virtuellement sur FIFA 18 (qui dispose d’une mise à jour propre à la Coupe du Monde), les bleus allaient affronter l’Argentine en huitième de finale, l’Uruguay en quarts et… la Belgique en demi-finale. EA Sports précisait que la France gagnerait après une séance de tirs au but : "Les talentueux tireurs de but et les gardiens expérimentés des deux côtés ont maintenu la compétition aussi serrée qu’elle l’avait été depuis le premier coup de sifflet, mais ce sont les Bleus qui ont pris les devants avec un résultat de 4-3."

Toujours grâce à cette simulation, EA Sports annonce que Antoine Griezmann serait élu meilleur joueur de la compétition, devant Isco. David De Gea serait élu meilleur gardien et Gabriel Jesus meilleur jeune joueur. Quant à nos Diables Rouges, ils seraient éliminés par la France, 2-1. Comme quoi, une simulation ne reste qu’une simulation et que rien n’est jamais joué. Mais dans quatre ans, il faudra jeter un oeil aux nouvelles prédictions de EA Sports. Ça pourrait rapporter gros.