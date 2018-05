EA Sports pense connaître le vainqueur de la Coupe du Monde 2018

Tous les quatre ans, la branche sport d'Electronic Arts se lance dans des pronostics afin de déterminer quel pays sortira vainqueur de la coupe du monde de football.

L'opération a évidemment un but : promouvoir une mise à jour de FIFA 18, qui propose les stades de la Coupe du Monde et de nouvelles statistiques pour les joueurs (mise à jour qui est disponible depuis aujourd'hui). Mais sachant qu'il y a quatre ans, EA Sports avait correctement prédit la victoire de l'Allemagne (contre le Brésil, et non l'Argentine, mais soit), et qu'en football américain, la franchise Madden a correctement prédit le vainqueur du Superbowl 9 fois sur 13, pourquoi ne pas jeter un oeil aux prédictions 2018 ?

"Il ne peut y avoir qu’un seul gagnant, et comme tout le monde a une équipe à laquelle il aspire – tout le monde a aussi une opinion sur qui va gagner la Coupe du Monde. Chez EA SPORTS, nous ne sommes pas différents, mais nous avons fait notre prédiction avec un peu d’assistance technologique de la part de FIFA 18", nous explique le communiqué de presse.