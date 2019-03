E3: Electronic Arts fera l'impasse sur l'édition 2019 du salon

L'éditeur américain a annoncé qu'il sera absent du plus grand salon consacré aux jeux vidéo.

L'E3 (Electronic Entertainment Expo), qui se tiendra du 11 au 14 juin prochain à Los Angeles, devra se passer de la présence l'éditeur à qui l'on doit de gros jeux comme FIFA (et un grand nombre d'autres simulations sportives sous la bannière EA SPORTS), Battlefield ou le récent et décrié Anthem.

Electronic Arts aura des annonces à faire en juin, mais la présentation se fera en marge du salon, dès le 7 juin, et devrait durer plusieurs jours. Comme l'explique l'éditeur sur son site officiel : "Nous oublions la conférence de presse traditionnelle et la remplaçons par de nombreuses diffusions en direct lors des deux premiers jours du salon, afin de vous offrir ce que vous nous avez longtemps réclamé : plus de vidéos de jeux et d'infos de la part des développeurs". L'événement sera baptisé EA PLAY.

EA emprunte donc un moyen de communication propre à Nintendo depuis plusieurs années. Big N diffuse en effet de nombreux "Nintendo Direct" au cours de l'année, afin d'annoncer de nouveaux jeux et quelques surprises, sans devoir attendre l'arrivée d'un salon. Récemment, Nintendo a dévoilé sur YouTube de nouveaux épisodes de Pokémon exclusifs à la Switch.

Enfin, EA ne sera pas le seul absent de cette édition 2019 de l'E3. Sony a également annoncé qu'aucune conférence n'aura lieu sur le salon cette année, ce qui devrait laisser le terrain libre pour Microsoft, qui devrait dévoiler ses nombreux projets concernant le futur de la Xbox.