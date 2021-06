E3 : demandez le programme

Le plus gros salon consacré aux jeux vidéo débutera son édition 2021 dès le 12 juin prochain. Au programme, de nombreuses présentations et on l’espère, quelques surprises.

Quatre jours d’annonces

12 juin

Le salon ouvrira ses portes (virtuelles) le 12 juin. La diffusion de la pré-émission débutera à 19 h. Ensuite, place aux conférences d’Ubisoft, Gearbox Entertainment et une session avec GamesBeat.

13 juin

Le dimanche 13 juin, les hostilités débuteront à 17 h 45 avec la pré-émission. Ensuite place à la conférence Xbox / Bethesda (dès 19 h). Puis, c’est au tour de Square Enix, du Future Games Show, du PC Gaming Show, de Warner Bros. Games, Back4Blood et 24 Entertainment de monter sur la scène.

Lire aussi : Grand Theft Auto VI : une sortie retardée, mais une annonce à l’E3 ?

14 juin

La pré-émission débutera à 17 h. Ensuite, place aux conférences de presse de Take-Two Interactive, Mythical Games, Freedom Games, Razer et Capcom.

15 juin

Enfin, le dernier jour sera consacré à Nintendo, qui organisera un Nintendo Direct et un Nintendo Treehouse Live. Bandai Namco, Yookera Games et GameSpot seront également de la partie. Et pour terminer, le salon organisera l’E3 2021 Awards Show, avec sa traditionnelle remise de prix.

Tout cela sera évidemment à suivre en ligne. On aura l’occasion d’y revenir dans le courant de la semaine prochaine.