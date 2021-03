E3 2021 : l’édition physique n’aura pas lieu

La ville de Los Angeles a confirmé que l’édition classique du salon E3 n’aura pas lieu pour la deuxième année consécutive. Les joueurs et les éditeurs devront donc une fois de plus se contenter d’une version exclusivement en ligne.

Le Convention Center de Los Angeles n’accueillera pas le salon E3, ou Electronic Entertainment Expo, plus grand salon dédié aux jeux vidéo au monde. Initialement prévue entre le 15 et le 17 juin, l’édition physique a été annulée par le Board of Los Angeles Convention and Tourism Development Commission, l’organisme en charge des événements dans la ville.

Selon le site Video Games Chronicles, l’ESA (Entertainment Software Association) planche donc sur trois jours de diffusion en streaming, ainsi que des previews et des démos en amont. “Cependant, les plans pour l’E3 2021 nécessitent toujours l'approbation des membres de l'ESA, qui est composée des plus grandes sociétés de jeux de l'industrie et qui ont une influence significative sur la direction de l’événement”, précise le site.

Il est vrai que ces dernières années, les grands éditeurs comme Sony, Activision, Nintendo ou Electronic Arts ont plus ou moins abandonné l’événement, au profit de diffusions en direct sur leur chaîne YouTube respective. Nintendo organise notamment des “Nintendo Direct” à un rythme régulier, alors que Sony diffuse des “State of Play” tout au long de l’année pour présenter ses nouveautés.

Les détails complets concernant cette édition 2021 du salon E3 seront révélés bientôt, selon l’ESA. "Nous pouvons confirmer que nous transformons l'expérience E3 pour 2021 et partagerons bientôt des détails exacts sur la manière dont nous réunirons la communauté mondiale du jeu vidéo", a déclaré un porte-parole de l'ESA. “Nous avons d'excellentes conversations avec les éditeurs, les développeurs et les entreprises de tous les horizons, et nous sommes impatients de partager bientôt des détails sur leur implication.”