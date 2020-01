E-Commerce : UPS prévoit un pic de retour de colis en Belgique

La société de livraison annonce que les Belges ont dépensé plus de 11 milliards d'euros en ligne en 2019. Résultat, les retours de colis seront plus nombreux.

Le pic serait attendu pour ce jeudi 16 janvier. Soit 14 jours après le pic mondial, atteint le 2 janvier dernier. Ce jour-là, près de 2 millions de colis ont été renvoyés aux plateformes de vente, soit une augmentation de 26 % par rapport au pic de l'année dernière.

Le pic des retours en Belgique de ce 16 janvier prend en compte l'effet des ventes du mois de janvier et montre l’impact du commerce en ligne sur le comportement d’achats des consommateurs durant les vacances et les périodes de soldes.

"Le comportement des consommateurs et leurs habitudes d'achat en ligne sont en constante évolution. De ce fait, les commerces de détail devraient prendre davantage en considération les retours dans leurs business plans", a déclaré Ufku Akaltan, directeur général d'UPS Benelux. "L’estimation de BeCommerce, selon laquelle les Belges auraient dépensé plus de 11 milliards d'euros en ligne en 2019, prouve qu’une présence en ligne et une politique de retours claire sont des facteurs clés du succès".

Selon l'étude UPS Pulse of the Online Shopper, les consommateurs prennent désormais en compte la possibilité d'effectuer un retour lors de leurs achats en ligne. Parmi eux,