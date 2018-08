Dyson souhaite lancer trois voitures électriques

Un premier modèle pourrait arriver d'ici 2020. Un énorme défi, selon l'inventeur James Dyson, qui souhaite emprunter le même parcours que Tesla.

Après les aspirateurs sans sacs, les sèche-cheveux haut de gamme et les ventilateurs sans pales, l'entreprise britannique Dyson souhaite s'aventurer sur le marché de l'automobile, et plus particulièrement des véhicules électriques, en proposant jusqu'à trois modèles différents.

Le projet, estimé à 2,25 milliards de dollars par le Financial Times (un milliard pour le premier modèle, un autre milliard pour le développement de la batterie), verrait la création d'un premier modèle haut de gamme en édition limitée (quelques milliers d'exemplaires), à l'image du premier Roadster de Tesla, afin sans doute de se faire la main. Par la suite, l'entreprise proposerait deux autres véhicules plus abordables, à destination du grand public.

Dyson souhaiterait mettre en avant deux technologies dans ses véhicules : des matériaux légers et solides à la fois, comme la fibre de carbone, et des batteries puissantes afin de gonfler l'autonomie. Ces batteries, appelées batteries solides, réduisent les risques de surchauffe tout en offrant des performances accrues, grâce à la présence d'électrolytes sous forme solide.

400 ingénieurs seraient actuellement au travail sur la première voiture, qui ne bénéficierait pas des batteries solides. Pour une question de prudence et de temps de développement et de recherche, ce premier véhicule utiliserait des batteries lithium-ion classiques.

Voilà donc une entreprise de plus qui s'aventure sur le marché de l'électrique. Reste à savoir qui en sortira vainqueur. Tesla, Apple, Dyson, ou des marques automobiles déjà établies ?