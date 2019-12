DxOMark dévoile son classement des meilleurs appareils photo sur smartphones

DxOMark, spécialiste des mesures optiques, a publié son classement annuel des smartphones dotés des meilleurs appareils photo.

Au total, le laboratoire aura testé et comparé 31 smartphones. Et à la première place, on ne retrouve pas un, mais deux smartphones. En effet, le Huawei Mate 30 Pro et le Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition obtiennent les meilleurs scores de l'année 2019, avec 121 points, ce qui les place légèrement au-dessus de l'iPhone 11 Pro Max d'Apple et du Samsung Galaxy Note 10+ 5G, qui sont également ex æquo avec 117 points.

Mais DxOMark ne s'est pas arrêté là et a également dévoilé son classement des meilleurs smartphones pour enregistrer des vidéos. Le classement est plus serré, avec une nouvelle fois deux ex æquo : l'iPhone 11 Pro Max et le Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition récoltent 102 points, tandis que le Pixel 4 de Google et le Galaxy Note 10+ 5G de Samsung se placent juste derrière, avec 101 points. Le Samsung Galaxy S10 5G clôture le classement avec 100 points.

Pour trouver le meilleur zoom, DxOMark vous conseille de vous tourner vers le Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition. Le meilleur capteur grand-angle se trouve sur le Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Enfin, les meilleures photos de nuits seront idéalement réalisées avec le Huawei Mate 30 Pro.

Pour découvrir le reste du classement et des exemples photos et vidéos, rendez-vous sur le site de DxOMark. L'article est en anglais, mais les exemples suffisent pour se faire une idée et trouver votre prochain smartphone à glisser sous le sapin.