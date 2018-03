Duolingo vous propose d'apprendre le Klingon, la langue imaginaire tirée de la série Star Trek

Après l'anglais, l'espagnol ou l'Italien, l'application Duolingo offre désormais des cours officiels pour maitriser le Klingon, une langue inventée il y a plus de 50 ans par Marc Okrand pour l'univers Star Trek.

Cela faisait plusieurs années que le Klingon était en développement dans l'incubateur de Duolingo, une section du site permettant aux utilisateurs de créer leurs propres cours de langues. Aujourd'hui, les leçons sont disponibles gratuitement, dans une version bêta, à tous les utilisateurs maniant déjà l'anglais (autrement dit, les leçons ne sont pas encore disponibles en français).

Comme l'explique la description du site, le Klingon "tourne autour de thèmes tels que les vaisseaux spatiaux, la guerre et les armes - mais elle reflète aussi le franc-parler de la culture klingon. Par exemple, le mot qui convient le mieux pour dire "bonjour" est "nuqneH", qui signifie en fait "Que veux-tu ?". Il existe aussi un grand nombre d'insultes, car elles sont considérées comme une sorte d'art."

Il s'agit de la deuxième langue fictive proposée par Duolingo, après le Haut Valyrien, une langue conçue par le linguiste David J. Peterson et parlée notamment par Daenerys Targaryen dans la série Game of Thrones. La création du cours de Klingon aura pris plus de trois ans à l'expert suédois Felix Malmenbeck et son équipe. Pile à temps pour suivre les nouvelles aventures de l'équipage de l'Enterprise, dans la série Star Trek Discovery disponible sur Netflix (qui propose d'ailleurs des sous-titres en Klingon).

Les leçons sont disponibles dès à présent sur le site de Duolingo. Elles arriveront très prochainement sur les applications iOS et Android.