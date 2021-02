Dropshipping : une app vous permet d’éviter les arnaques en ligne !

Avec Captain Drop, il est plus simple d’éviter les arnaques en ligne tel que le dropshipping. Explications.

Vendre un produit que vous ne possédez pas, c’est possible. Cela porte un nom : le dropshipping. Soit le fait de jouer les intermédiaires entre le consommateur et le fournisseur… et empocher une jolie commission au passage après avoir gonflé artificiellement le prix.

Lire aussi : Le dropshipping ou quand les influenceurs flirtent avec l’arnaque

Et le principe est, malheureusement, on ne peut plus simple : après avoir fait la promotion d’un produit, le plus souvent sur les réseaux sociaux, il suffit de l’acheter sur des sites de vente au rabais, comme Wish, Aliexpress ou Alibaba, et d’entrer l’adresse du client pour valider la livraison. Le vendeur ne possède donc pas de stock, et peut augmenter les prix comme il le souhaite, pour se garantir une marge importante. Le plus souvent, le produit mis en avant est accompagné d’une fausse réduction pour rendre l’offre encore plus attirante.

C’est là qu’intervient Captain Drop, et sa mascotte (un chien superhéros). Le but du site (ou de l’application, disponible sur l’App Store et le Play Store) est d’aider à trouver les sites qui pratiquent le dropshipping. Vous avez un doute sur un produit ou un site ? Il vous suffit de coller l’adresse du produit ou du site en question sur Captain Drop, qui vous confirmera si c’est fiable ou pas.