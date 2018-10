Dropbox peut désormais identifier du texte dans vos photos et documents

Le service de sauvegarde en ligne lance enfin son système de reconnaissance OCR pour tous les comptes premium.

L’OCR, pour Optical Character Recognition (ou reconnaissance optique de caractères en français), n’est pas une technologie nouvelle, mais son arrivée sur Dropbox reste bienvenue. Le service de sauvegarde, qui a vu le jour en en 2008, pourra identifier du texte dans des PDF contenant des photos, ainsi que des photos ou des scans, enregistrés au format JPEG ou PNG.

Dropbox déclare que plus de 20 milliards d’images et fichiers PDF sont sauvegardés sur ses serveurs, et que 10 à 20% de ces images sont des photos de documents. La technologie mise au point par l’entreprise permettait déjà de reconnaître du texte lors de scans capturés directement via l’application mobile. Mais cette fois Dropbox va plus loin en s’adaptant aux fichiers déjà existants.