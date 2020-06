Dropbox lance son gestionnaire de mots de passe

Le service de stockage et de partage de fichiers élargit son offre avec Dropbox Password, un gestionnaire de mots de passe qui aura la lourde tâche de concurrencer 1Password, Dashlane et LastPass.

Alors que de nombreux gestionnaires proposent de stocker sur Dropbox le fichier encrypté, comprenant tous les mots de passe de l’utilisateur, l’entreprise s’est dit : finalement, pourquoi ne pas proposer notre propre gestionnaire de mots de passe.

Une suite logique, disponible depuis hier pour l’ensemble des utilisateurs du service, après une période de test fonctionnant sur invitation.

Dropbox Password est à la fois disponible sur le web, sur Windows, macOS, iOS et Android. Les abonnés à la formule “Plus” pourront tester l’application au compte-goutte, celle-ci étant encore en beta-test sur smartphone.

Pour rappel, Dropbox Plus coûte 9,99 €/mois en facturation annuelle, ou 11,99 €/mois en facturation mensuelle, et propose 2 To de stockage.

Et parce qu’on ne le répétera jamais assez :

Faites confiance aux gestionnaires de mots de passe

Qui dit mots de passe longs, compliqués, aléatoires et uniques à chaque site, dit mots de passe difficile, voire impossible à retenir. C’est pourquoi il est conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe.

Un gestionnaire de mot de passe est un logiciel qui, comme son nom l’indique, garde en mémoire l’ensemble de vos mots de passe à votre place. Tous vos comptes sont enregistrés et accessibles à tout moment, grâce à des applications desktop et mobiles et des extensions pour navigateurs, qui se chargeront de remplir les bonnes informations lors d’une nouvelle connexion.

En tant qu’utilisateur, vous ne devez garder en mémoire qu’un seul “mot de passe maître”, à savoir celui qui vous permettra de déverrouiller votre coffre-fort. Libre à vous de choisir un mot de passe complexe, ou même une phrase, puisqu’il s'agit désormais de la seule information à retenir. Tous vos autres mots de passe stockés dans l’application peuvent donc devenir uniques et plus compliqués que “12345”, voire être générés aléatoirement par le logiciel.

Si un site est victime d’une attaque et que vos données sont compromises, il vous suffira de générer un nouveau mot de passe pour sécuriser le compte lié au site en question, tout en ayant la garantie que vos autres comptes ne partagent plus les mêmes identifiants et restent donc protégés.

Faites votre choix

En plus de Dropbox Password, il existe trois services populaires et réputés, qui fournissent globalement les mêmes fonctionnalités. Ces applications peuvent protéger vos mots de passe, vos informations bancaires, ainsi que des notes et des fichiers sensibles. À noter que pour les propriétaires d’un appareil Apple, la marque à la pomme offre gratuitement un “Trousseau iCloud” qui s’avérera suffisant pour une majorité d'utilisateurs.

1Password

Disponible sur toutes les plateformes (Windows, Mac, iOS, Android, Web)

S’intègre à de nombreux navigateurs

Indique si un de vos mots de passe est présent dans une liste de mots de passe volés

3,99 euros par mois pour une personne / 7,49 euros par mois pour une famille de cinq personnes

Dashlane

Disponible sur toutes les plateformes

Peut chiffrer votre activité lors d’une connexion à un réseau non sécurisé

Permets de partager vos comptes avec votre entourage sans jamais dévoiler votre mot de passe

Gratuit jusqu’à 50 mots de passe / 3,33 euros par mois pour un nombre illimité de mots de passe

LastPass