Drake est l’artiste le plus écouté de l’année sur Spotify

Les listes de fin d’année s'enchaînent et c’est désormais au tour de Spotify de dévoiler les artistes et les chansons les plus streamées sur la plateforme.

Et sans surprises, c’est le rappeur Drake et la pop star Ariana Grande qui dominent ces classements. Drake devient par ailleurs l’artiste le plus streamé de tous les temps avec 8,2 milliards d’écoutes en 2018. De son côté, Ariana Grande a séduit 48 millions d’utilisateurs chaque mois et devient l’artiste féminine la plus écoutée sur Spotify, dépassant par la même occasion Rihanna, avec plus de 3 milliards d’écoutes en 2018.

Artiste le plus écouté

Drake Post Malone XXXTENTACION J Balvin Ed Sheeran (qui perd 4 places en un an)

Artiste féminine la plus écoutée

Ariana Grande Dua Lipa Cardi B Taylor Swift Camila Cabello

Chanson la plus écoutée

God’s Plan - Drake SAD! - XXXTENTACION rockstar (feat. 21 Savage) - Post Malone Psycho (feat. Ty Dolla $ign) - Post Malone In My Feelings - Drake

Album le plus écouté

Scorpion - Drake beerbongs & bentleys - Post Malone ? - XXXTENTACION Dua Lipa - Dua Lipa ÷ – Ed Sheeran

Groupe le plus écouté

Imagine Dragons BTS Maroon 5 Mignons Coldplay

Playlist la plus suivie