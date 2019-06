Dr. Mario arrive sur mobile mais ne consultera pas en Belgique

Le nouveau jeu mobile de Nintendo n'est autre que Dr. Mario World, qui a vu le jour dans sa première version sur la Game Boy en 1990. Mais il sera impossible d'y jouer en Belgique.

Le principe de Dr. Mario est simple : afin d'éradiquer des virus, le joueur doit aligner horizontalement ou verticalement des gélules de couleurs différentes. En alignant trois fois la même couleur (et non quatre, comme à l'époque), le virus concerné est éliminé.

La version mobile de ce titre culte sera disponible dès le 10 juillet, sur Android et iOS. Il est d'ailleurs possible de précommander le jeu. Du moins si votre compte lié aux stores de Google et d'Apple n'est pas belge. En effet, comme précédemment annoncé, Nintendo ne distribuera plus ses titres mobiles dans le plat pays, en raison de la législation sur les "loot boxes", que la Belgique a qualifiés de jeux de hasard. Plutôt que de modifier les jeux et ainsi se conformer aux lois belges, Nintendo a tout simplement décidé de retirer les jeux déjà présents sur les App Store et d'empêcher toute prochaine sortie, y compris le très attendu Mario Kart Tour.

Nintendo avait annoncé la mauvaise nouvelle il ya plusieurs semaines sur son site officiel : "En raison d'une situation ambiguë concernant certaines méthodes de monétisation dans les jeux en Belgique, nous avons pris la décision d'arrêter le service pour Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes en Belgique. À partir du mardi 27 août 2019, il ne sera plus possible de jouer à ces logiciels et ils ne seront plus disponibles au téléchargement. Tous les joueurs de Belgique possédant des tickets verts et/ou des orbes sur leur compte, peuvent continuer à les utiliser avant la fin du service. Par ailleurs, les futurs titres Nintendo utilisant des méthodes de monétisation similaires ne seront pas lancés en Belgique. Nous souhaitons remercier tous les joueurs de Belgique pour leur soutien aux jeux Animal Crossing: Pocket Camp et Fire Emblem Heroes."

Qu'à cela ne tienne, il sera évidemment possible de télécharger le jeu en se connectant à une version étrangère des stores de Google et d'Apple. Mais bien qu'étant "Free-to-Play" (ce qui sous-entend pas mal d'achats intégrés, dont des packs de diamants permettant de jouer plus longtemps annoncés au prix de 69,99 dollars...), il est dommage que les joueurs belges soient privés d'un tel petit jeu qui s'annonce bien sympathique.