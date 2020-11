Doom tourne sur la nouvelle Game & Watch de Nintendo

Le premier épisode de Doom est devenu au fil des ans le jeu à installer sur tout et n’importe quoi. Aujourd’hui, une nouvelle étape a été franchie avec la récente Game & Watch de Nintendo, commercialisée à l’occasion des 35 ans de Super Mario.

Comme le prouve le subreddit “Will it run DOOM?”, le jeu d’iD Software sorti en 1993 est la référence du logiciel capable de fonctionner sur n’importe quel appareil. Doom a déjà été installé sur une Apple Watch; au sein du jeu Minecraft; sur une cigarette électronique; dans une Mercedes; sur un Nokia N79; sur un appareil photo; sur un iPod Mini; et même sur un test de grossesse.

Il existe même un générateur de cartes intégré dans un robot aspirateur Roomba !

Et il fallait s’y attendre : certains se sont penchés sur la Game & Watch version 2020 de Nintendo, pour tenter d’y installer Doom. Sans surprise, le jeu fonctionne, malgré quelques compromis. Cette version est plus lente que la version classique et dispose de textures simplifiées. Quant au son, il est tout simplement désactivé.